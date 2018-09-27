В связи с этим концерн намерен пересмотреть свою стратегию
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Ford потерял $1 млрд из-за введенных США пошлин на металлы
фото со страницы википедии

Главный исполнительный директор Ford Motor Company Джеймс Хакетт заявил, что из-за введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на ввоз в США стали и алюминия американский автоконцерн потерял около $1 млрд, сообщает РБК.

Компания производит большую часть автомобилей на территории Северной Америки, поэтому импортные пошлины оказали на концерн серьезное негативное влияние.​ В частности, рост затрат компании вырос до $1 млрд. Президент Ford заявил, что теперь концерну придется пересмотреть свою стратегию.​

Напомним, с 1 июня вступило в силу решение американского президента Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на ввоз стали из ЕС, Мексики и Канады и 10-процентные – на алюминий. 10 августа Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно.

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