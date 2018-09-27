Цель учений – отработка взаимодействия при возникновении террористических угроз
  • 158
В аэропорту Алматы проходят антитеррористические учения
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В аэропорту Алматы 27 сентября проводятся антитеррористические учения, передает «Казинформ».

Как сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с терроризмом, целью учений является «отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера на объектах уязвимых в террористическом отношении».

«Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на воздушном транспорте», - отмечается в сообщении.

В период проведения учений на территории аэропорта и прилегающем к нему участке будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи в штабе призвали граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения и выполнять требования госслужащих, задействованных в проведении учений.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Астане убили журналистку
Новости
Новые ставки вознаграждения по депозитам вводятся с 1 октября
Новости
Суд признал законным отказ акимата Алматы в проведении митинга за реформу МВД
Новости
В МВД назвали причину убийства журналистки в Астане
Новости
В 2019 году акимат Алматы продолжит реконструкцию улиц
Новости
Тимур Жаксылыков назначен помощником президента