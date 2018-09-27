Документ будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества
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Парламент ратифицировал соглашение с Иорданией о сотрудничестве в ликвидации ЧС
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты сената парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Иорданией о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В заключении комитета палаты по международным отношениям, обороне и безопасности отмечается, что соглашение было подписано в Астане 1 ноября 2017 года. «Соглашение направлено на установление правовых основ сотрудничества компетентных органов правительств Казахстана и Иордании в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - говорится в заключении.

Соглашением предусматривается оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяются формы сотрудничества, виды помощи, условия пресечения государственной границы и режим пребывания на территории государства, ввоз и вывоз снаряжения и спасательных средств, а также порядок возмещения ущерба.

«В частности, сотрудничество будет осуществляться посредством обмена информацией о прогнозировании, предупреждении и оценке окружающей среды, обмена опытом по оказанию первой медицинской помощи, проведения совместных конференций, семинаров и рабочих совещаний, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области гражданской обороны», - отмечается в заключении.

Ратификация данного соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

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