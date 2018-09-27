Сенат вернул в мажилис поправки по вопросам религиозной деятельности

Депутаты сената парламента Казахстана, рассмотрев в двух чтениях, вернули в мажилис изменения в некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Проектом предусмотрен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, введение таких мер требуется для безопасности граждан», - сообщил министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев, представляя законопроект.

По его словам, данная норма не связана только с религией и вводится в закон о профилактике правонарушений.

В заключении комитета палаты по социально-культурному развитию и науке отмечается, что в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, предусматривающие административную ответственность за: ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица; совершение руководителем, членами религиозного объединения или религиозным объединением действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных уставом этого религиозного объединения.

Кроме этого, административная ответственность предполагается за проявление религиозного радикализма; использование, ношение и распространение в общественных местах внешних атрибутов, предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к деструктивным религиозным течениям.

«Повышается защищенность несовершеннолетних от незаконного вовлечения в религиозную деятельность. Предлагается нормативно закрепить, чтобы детей и подростков не привлекали к обрядам и церемониям при возражении одного из родителей или законного представителя до достижения 16-ти лет», - сообщил Калетаев.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс предусматривают наделение Комитета уголовно-исполнительной системы компетенцией по утверждению правил по организации теологической реабилитационной работы с осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» вводятся новые понятия: «деструктивное религиозное течение», «религиозный радикализм», «участник (член) религиозного объединения».

Разработчики документа также предлагали внести норму, согласно которой реклама не должна использоваться для пропаганды деструктивных религиозных течений, но депутаты посчитали необходимым ее исключить.

«За нарушение указанной нормы в Кодексе об административных правонарушениях ответственность не предусмотрена, что повлечёт за собой затруднения в ходе правоприменительной практики», - говорится в сравнительной таблице.

Депутаты также предложили исключить норму, согласно которой получение гражданами Казахстана духовного (религиозного) образования в иностранных государствах допускается только после получения высшего духовного (религиозного) образования в республике, посчитав это нарушением прав граждан на получение образования и беспрепятственный выезд и въезд в страну.