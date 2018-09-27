Им стал Исатай Сартаев, ранее занимавший должность первого зама директора службы
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Назарбаев назначил директора службы внешней разведки «Сырбар»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые назначения в службе внешней разведки «Сырбар», сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, указом президента директором Службы внешней разведки «Сырбар» назначен Исатай Сартаев. Ранее он занимал должность первого заместителя директора службы. Соответствующим распоряжением Назарбаева он освобожден от этой должности.

Между тем распоряжением президента первым заместителем директора службы внешней разведки «Сырбар» назначен Нурлан Оразов. Ранее он занимал должность заместителя директора службы внешней разведки.

Напомним, что ранее возглавлявший службу внешней разведки Габит Байжанов был назначен секретарем Совета безопасности.

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