Назарбаев назначил директора службы внешней разведки «Сырбар»

В частности, указом президента директором Службы внешней разведки «Сырбар» назначен Исатай Сартаев. Ранее он занимал должность первого заместителя директора службы. Соответствующим распоряжением Назарбаева он освобожден от этой должности.

Между тем распоряжением президента первым заместителем директора службы внешней разведки «Сырбар» назначен Нурлан Оразов. Ранее он занимал должность заместителя директора службы внешней разведки.

Напомним, что ранее возглавлявший службу внешней разведки Габит Байжанов был назначен секретарем Совета безопасности.