Казахстан и Россия урегулировали ситуацию по животноводческой продукции

Казахстан и Россия урегулировали ситуацию по ввозу животноводческой продукции и не будут вводить ограничительные меры, сообщили в министерстве сельского хозяйства РК.

Как сообщается, 26 сентября в Москве руководством Россельхознадзора и комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства был подписан план обеспечения обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между информационными системами Казахстана и России.

«Казахстанская сторона выразила готовность к усилению работы по интеграционным процессам информационных систем и планирует завершение передачи данных ветеринарных сертификатов к середине мая 2019 года», - говорится в сообщении ведомства.

Российская сторона завершит передачу данных по ветеринарным сертификатам к октябрю 2019 года.

«На основании вышеуказанных достигнутых договорённостей по интеграции информационных систем введение ограничительных мер сторонами не рассматриваются», - заявили в МСХ.

Заместитель председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана Турсын Кабдулданов уточнил, что вопрос возможного введения ограничений не будет рассматриваться до октября 2019 года, пока стороны не завершат процедуру передачи данных по ветеринарным сертификатам.

25 сентября советник министра сельского хозяйства РК Сакен Калкаманов сообщил журналистам, что Казахстан и Россия по итогам переговоров подпишут план мероприятий по интеграции информационных систем контроля за животноводческой продукцией. После этого «все вопросы будут сняты».

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила о возможности введения ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября. В российском ведомстве заявили, что «в настоящее время казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья, использованного при изготовлении продукции, и нередко – место производства готовой продукции». Таким образом, по мнению Россельхознадхора, казахстанская животноводческая продукция «представляет риски для здоровья российских потребителей и эпизоотического благополучия страны».

В Минсельхозе Казахстана в свою очередь эту ситуацию назвали недоразумением и выразили уверенность на скорое решение вопроса.