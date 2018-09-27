Эвакуированы 102 человека
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В центральной горбольнице Алматы произошел пожар
фото с сайта медучреждения

В Центральной городской клинической больнице Алматы в кабинете компьютерной томографии произошло возгорание, из больницы были эвакуированы 102 человека, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

«27 сентября в в 16:15 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о задымлении кабинета по адресу: Бостандыкский район, ул. Джандосова, 6. Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:28 часов. Как выяснилось, произошло горение аккумуляторных батареек в помещении бесперебойного питания кабинета компьютерной томографии», - сообщила Баймухамбетова.

Из больницы были эвакуированы 102 человека. Пожар на площади 1,5 кв. м был локализован в 16:37 и ликвидирован в 16:49 часов. Жертв и пострадавших нет.

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