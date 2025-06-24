Но «решительно отреагирует» на любые нарушения перемирия
Израиль подтвердил прекращение огня с Ираном
ФОТО AP

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила прекращение огня с Ираном, сообщает Times of Israel.

«В свете достижения целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня», - говорится в заявлении премьер-министра, в котором добавляется, что Израиль «будет решительно реагировать на любое нарушение режима прекращения огня».

Также Израиль поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в ликвидации иранской ядерной угрозы».

В заявлении подчеркивается, что Израиль «достиг всех целей операции, устранил двойную непосредственную экзистенциальную угрозу — как в ядерной сфере, так и в сфере баллистических ракет».

«Армия обороны Израиля добилась полного контроля над воздушным пространством Тегерана, нанесла серьезный урон военному руководству и уничтожила десятки объектов центрального иранского правительства», - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем. Он выступил посредником во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Израиль согласился при условии, что Иран не предпримет дальнейших атак.

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