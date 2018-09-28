Внедрение единого совокупного платежа не выведет самозанятых из тени, считает депутат

Внедрение в Казахстане единого совокупного платежа (ЕСП) не поможет вывести самозанятых из тени, считает депутат мажилиса Айгуль Нуркина. Как заявила она в пятницу в ходе парламентских слушаний, необходимо продумать целую систему административных и стимулирующих экономических мер для каждой целевой группы, а также разработать механизм стимулирования будущих плательщиков ЕСП для их перехода в статус предпринимателей. Кроме того, считает депутат, важно развивать электронную биржу труда.

«Необходима серьезная модернизация существующей политики занятости. Анализ эффективности реализованных с 2011 года программ содействия занятости свидетельствуют о низком уровне трудоустройства на постоянные рабочие места участников программ. Так, с 2011 по 2018 годы только 70% из 1 млн 800 тыс. участников программ содействия занятости трудоустроено на постоянные рабочие места», - заявила Нуркина.

По ее мнению, большая часть мер и, соответственно, бюджетных средств направляется на создание временных рабочих мест. При этом сроки трудоустройства участников по этим направлениям составляют от 6 до 12 месяцев.

«Эти меры по своей природе никак не соответствуют задачам обеспечения продуктивной занятости», - уверена депутат.

В этой связи, считает она, необходимо разработать комплекс «эффективных мер содействия в трудоустройстве целевых групп населения», в число которых входят безработные, непродуктивно и неформально занятые, определив приоритетными, а значит и бюджетируемыми те направления и инструменты, которые дадут возможность гражданам трудоустроиться на постоянные рабочие места.

Кроме того, для успешной реализации госполитики содействия занятости необходимо создать систему социально-экономического прогнозирования, которая помимо направлений развития производительных сил, должна определять параметры численности и структуры трудовых ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«С системой прогнозирования и схемой размещения производительных сил должен быть скорреспондирован механизм перетока рабочей силы между регионами страны. Необходимо принять меры по активизации поддержки малого и среднего бизнеса с целью создания новых рабочих мест для обеспечения стабильного источника занятости населения», - подчеркнула Нуркина.

Необходимо также внедрить механизм формализации занятости, указала депутат. По ее информации, из 2,1 млн самозанятого населения 95 тыс. человек живут на доходы ниже прожиточного минимума. 20% самозанятых получают доходы от 24 до 48 тыс. тенге в месяц, что в 3-6 раз ниже средней заработной платы по стране.

«В настоящее время министерство труда и соцзащиты населения принимает меры по актуализации сведений в информационных базах данных. Сначала года из 2 млн 700 тыс. человек, не имевших статуса в государственных базах данных, актуализирован статус 1,4 млн человек. 40% граждан актуализированы как наемные работники и всего 0,9% - в статусе индивидуального предпринимателя. Не актуализированы статусы 1,3 млн человек, в том числе непродуктивно самозанятых и незарегистрированных лиц. Для выведения самозанятых «из тени» внедрения единого совокупного платежа недостаточно. Необходимо продумать целую систему административных и стимулирующих экономических мер для каждой целевой группы. Более того, необходимо разработать механизм стимулирования будущих плательщиков ЕСП для их перехода в статус предпринимателей», - считает депутат.

Вместе с тем необходимо и решить вопрос с системой образования, которая должна «успевать за потребностями рынка труда». По словам Нуркиной, процесс формирования образовательного госзаказа оторван от реального спроса на кадры, а уровень и направления подготовки специалистов «не соответствуют требованиям работодателей». В этой связи, считает она, нужно провести актуализацию перечня профстандартов, сформировать перечень приоритетных профстандартов и принять меры по организации межведомственной работы по их разработке и утверждению. Кроме того, необходимо увеличить охват студентов в рамках дуального обучения с гарантированием предприятиями трудоустройства выпускников и создать систему ранней профилизации учеников средних школ.

Также необходимо ускорить темпы и охват цифровизацией, считает депутат.

«К 2025 году использование онлайн-площадок по трудоустройству может до 7% снизить затраты компаний на подбор кадров и обеспечить занятостью 600 млн человек, в том числе более 70 млн впервые трудоустраивающихся. В этом плане важным является дальнейшее развитие электронной биржи труда. Однако портал пока не содержит информацию по рынку труда для каждой целевой группы населения. Помимо этого, биржа не содержит информацию об учебных заведениях, образовательных программах, требованиях к навыкам и знаниям, то есть не установлена связь с системой образования. Нужен единый информационный ресурс рынка труда и системы образования», - заключила Нуркина.