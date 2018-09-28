На казахстанско-китайской границе открыли новый пункт пропуска

«Новый пункт пропуска предназначен для перехода границы с Китаем большегрузными и легковыми транспортными средствами, а также пассажирскими автобусами. (…) Проект реализован министерством финансов РК, министерством по инвестициям и развитию РК совместно с ТОО «Евротранзит Терминал» на основе государственно-частного партнерства. В него вложено почти 70 млрд тенге инвестиций. Пропускная способность – до 2500 транспортных средств, занимаемая площадь – 25 га», - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что есть возможность увеличения пропускной способности до 5 тыс. транспортных средств в сутки. Территория пропускного пункта разделена на две зоны: грузовую и пассажирскую. Установленное современное оборудование позволяет сократить время прохождения грузовых транспортных средств до 40 минут, при этом человеческий фактор минимизирован.

Как отметил аким области Амандык Баталов открытие «грузопассажирского пропускного пункта «Нур жолы» является логическим завершением масштабного проекта «Западная Европа-Западный Китай», реализованного в рамках «Нурлы жол» и позволит «в разы увеличить транзитные потоки» и «повысить инвестиционную привлекательность региона».