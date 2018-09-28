Фрилансеры в Казахстане могут пока не делать пенсионные взносы

Пока не принято регулирующее все вопросы постановление правительства необходимости в уплате пенсионных взносов для фрилансеров нет, сообщила в кулуарах парламентских слушаний в мажилисе министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

«После принятия закона дается время на принятие подзаконных актов. Мы постановление правительства разработали, внести в правительство. В ближайшее время его примем. До его вступления в силу необходимости уплаты нет абсолютно», - сказала Абылкасымова, комментируя то, что фрилансеры сталкиваются с трудностями при уплате пенсионных взносов.

Напомним, 2 июля 2018 года в Казахстане принят закон, согласно которому физические лица, работающие и имеющие доходы по договорам гражданско-правового характера и имеющие, обязаны делать взносы в ЕНПФ.