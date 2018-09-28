У Казахстана и Армении есть возможности для взаимных инвестиций – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Душанбе провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития торгово-экономических отношений, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что у Казахстана и Армении есть потенциал для расширения сотрудничества.

«Торговый оборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 60%. Подобная тенденция сохраняется и сейчас. Хочу отметить, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Правительствам необходимо продолжить усилия по укреплению двусторонних связей. Наши компании имеют возможность инвестировать в экономику обоих государств», - сказал президент Казахстана.

Он также обратил внимание на вопросы трудовой миграции и необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран.

В свою очередь Пашинян выразил уверенность, что взаимодействие стран и дальше «получит свое должное развитие».

«Для нас очень важны отношения с Казахстаном, мы надеемся продвигать их в сфере экономики, в том числе в области инвестиций», - сказал премьер-министр Армении.