У Казахстана и Армении есть возможности для взаимных инвестиций – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Душанбе провел
встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе
встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего
развития торгово-экономических отношений, сообщила пресс-служба главы
государства.
Назарбаев подчеркнул, что у Казахстана и Армении есть потенциал для расширения сотрудничества.
«Торговый оборот между нашими странами в прошлом году увеличился почти на 60%. Подобная тенденция сохраняется и сейчас. Хочу отметить, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Правительствам необходимо продолжить усилия по укреплению двусторонних связей. Наши компании имеют возможность инвестировать в экономику обоих государств», - сказал президент Казахстана.
Он также обратил внимание на вопросы трудовой миграции и необходимость расширения контактов между предпринимателями двух стран.
В свою очередь Пашинян выразил уверенность, что взаимодействие стран и дальше «получит свое должное развитие».
«Для нас очень важны отношения с Казахстаном, мы надеемся продвигать их в сфере экономики, в том числе в области инвестиций», - сказал премьер-министр Армении.
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