Тело погибшего будет доставлено на родину в ближайшее время
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Полиция Турции расследует гибель казахстанца в аэропорту Стамбула – МИД РК
фото владимира третьякова

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Полиция Турции занимается расследованием причин гибели гражданина Казахстана в аэропорту Стамбула, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что 27 сентября в международном аэропорту Стамбула гражданин РК 1981 года рождения покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со второго этажа административного здания. Казахстанец прибыл в Турцию 26 сентября и сутки находился в аэропорту.

«Наш гражданин прибыл в аэропорт Стамбула 26 сентября, пересёк границу и продолжал находится в здании аэропорта до следующего дня, 27 сентября ориентировочно в 15.30 он упал с высоты второго этажа внутри здания. На сегодняшний день ситуация такова, что его тело находится в одной из больниц города Стамбул. Супруга его уже долетела до Стамбула, наш консул оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь», - сказал Смадияров журналистам.

По его словам, в ближайшее время будут оформлены все документы, и тело погибшего будет доставлено в Казахстан.

«Сейчас турецкая полиция ведёт следствие», - заявил Смадияров, добавив, что будут изучены записи камер видеонаблюдения.

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