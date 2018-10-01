Полиция Турции расследует гибель казахстанца в аэропорту Стамбула – МИД РК

Ранее пресс-служба МИД Казахстана сообщала, что 27 сентября в международном аэропорту Стамбула гражданин РК 1981 года рождения покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со второго этажа административного здания. Казахстанец прибыл в Турцию 26 сентября и сутки находился в аэропорту.

«Наш гражданин прибыл в аэропорт Стамбула 26 сентября, пересёк границу и продолжал находится в здании аэропорта до следующего дня, 27 сентября ориентировочно в 15.30 он упал с высоты второго этажа внутри здания. На сегодняшний день ситуация такова, что его тело находится в одной из больниц города Стамбул. Супруга его уже долетела до Стамбула, наш консул оказывает всю необходимую консульско-правовую помощь», - сказал Смадияров журналистам.

По его словам, в ближайшее время будут оформлены все документы, и тело погибшего будет доставлено в Казахстан.

«Сейчас турецкая полиция ведёт следствие», - заявил Смадияров, добавив, что будут изучены записи камер видеонаблюдения.