У казахстанки в Германии забрали ребёнка после жалобы на наказание

Ребёнка гражданки Казахстана поместили приют в Германии после того, как школьница рассказала, что дома подверглась наказанию, сообщил в понедельник руководитель пресс-службы МИД республики Айбек Смадияров.

«Этот случай был пару недель назад. Сейчас мать ребёнка совместно с адвокатом и нашим консулом оформляют все необходимые документы для суда. Правила в Германии таковы, что родители не могут и не должны наказывать своих детей. Сейчас это расследование идёт. Ребёнок находится в приюте. Мы приложим все усилия, чтобы семья воссоединилась», - сказал Смадияров на брифинге.

Он отметил, что «консул на постоянной связи с матерью».

«Якобы, по данным немецким властей, мать наказала ребёнка перед сборами в школу, ребёнок рассказал в школе, что мать наказала ее», - сообщил Смадияров.