В Минтруда назвали сроки обязательной уплаты пенсионных взносов фрилансерами

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова сообщила, что со следующей недели фрилансеры должны будут уплачивать пенсионные взносы в ЕНПФ.

«Сегодня, во вторник, на заседании правительства за постановление проголосовали, как только оно вступит в силу, тогда эта норма будет действовать. Думаю, до конца недели оно вступит в силу», - сказала Абылкасымова.

Он добавила, что «дополнительно проверили всю готовность систем для уплаты, потому что были вопросы, что не могли оплатить через Народный банк».

«Госкорпорация («Правительство для граждан» – V) полностью подтвердила готовность, есть все коды, код назначения платежа. Все сотрудники предупреждены. Платеж проводится через банки на счет корпорации «Правительство для граждан», далее ПДГ осуществляет перевод в банк. Также всем основным банкам со стороны ЕНПФ были разосланы письма с указанием счета всех реквизитов, все банки подтвердили свою готовность», - уточнила министр.

Однако в случае, если все-таки проблемы возникнут, Абылкасымова посоветовала обращаться «в первую очередь на кол-центр Госкорпорации, а также в кол-центр АО «ЕНПФ».

«С ними все отработано, пилотно оплата произведена. Со следующей недели уже можно будет оплачивать. До 25 числа за предыдущий месяц необходимо осуществить оплату», - заключила министр.

На прошлой неделе Абылкасомова сообщала, что пока фрилансерам не обязательно уплачивать пенсионные взносы.

Напомним, 2 июля 2018 года в Казахстане принят закон, согласно которому физические лица, работающие и имеющие доходы по договорам гражданско-правового характера и имеющие, обязаны делать взносы в ЕНПФ.