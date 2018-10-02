Умер артист Роман Карцев

В Москве на 80-м году жизни скончался советский и российский артист театра, эстрады и кино Роман Карцев, сообщают российские СМИ.

По информации представителя артиста Натальи Жеромской, на протяжении нескольких месяцев до смерти Роман Карцев находился в больнице.

Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Ро­ман Ан­ше­ле­вич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Народный артист России, заслуженный артист РСФСР. Был актером Ленинградского театра миниатюр (ныне Театр эстрады имени А.И. Райкина; 1962-1969), Театра миниатюр при Одесской филармонии (1970-1979), Театра «Эрмитаж» (1979-1988), Театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого (1988-1992). Выступал с Виктором Ильченко в дуэте «Карцев и Ильченко». Снимался в фильмах «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита», «Небеса обетованные» и других. В последний раз в полнометражном фильме снялся в 2010 году, сыграв одесского таксиста в картине Станислава Говорухина «В стиле jazz».