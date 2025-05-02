Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» начало принимать донаты от читателей

Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» запустило страницу для сбора донатов, сообщил на своей странице в Facebook Торокул Дооров, руководитель казахской службы издания.

Он отметил, что многим известно, какую важную миссию выполняет «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» в странах своего вещания.

«Радио, которое было символом демократических ценностей в закрытом обществе и смело и открыто высказывалось по многим вопросам, таким как ограничения свободы слова, права человека, политическое притеснение и многое другое, сегодня нуждается в поддержке, – написал Дооров. – 3 мая, во Всемирный день свободы печати, мы решили запустить страницу для сбора пожертвования от наших читателей и зрителей, желающих оказать финансовую поддержку работе RFE/RL».

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении деятельности семи государственных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа. Вслед за этим последовало уведомление о прекращении действия одобренного конгрессом США гранта, финансирующего деятельность РСЕ/РС.

25 марта федеральный окружной суд в Вашингтоне вынес поставление в пользу РСЕ/РС, однако Агентство США по глобальным медиа не перечислило средства, обусловив их выдачу неприемлемыми условиями. В результате «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было вынуждено вновь обратиться в суд. 30 апреля Федеральный судья в Вашингтоне предписал Агентству США по глобальным медиа перечислить «Радио Cвободная Европа/Радио Свобода» средства, уже выделенные ранее конгрессом.