Годовая инфляция в Казахстане в апреле ускорилась до 10,7%

Инфляция в Казахстане в апреле за год составила 10,7% (в марте – 10%). Цены на платные услуги за год выросли на 15,7%, непродовольственные товары – на 8,9%, продовольственные товары – на 8,5%, сообщает Бюро национальной статистики.

По сравнению с апрелем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 89,1%, водоотведение – на 23,5%, отопление центральное – на 18,7%, вывоз мусора – на 16,2%, горячую воду – на 14,4%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 13,3%, электроэнергию – на 11,7%, оплату за содержание жилища – на 10,3%.

Сжиженный газ в баллонах подорожал на 23,6%, дрова – на 14,6%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 70,1%, услуги связи – на 15,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 15%, услуги санаториев – на 14,6%, здравоохранения – на 14,3%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 13,3%, общественного питания – на 12,7%.

Подорожали также проезд железнодорожным пассажирским транспортом – на 24,7%, городским автобусом – на 11,1%, воздушным пассажирским транспортом – на 9,6%. Оплата за аренду жилья повысилась на 15,3%.

Цены на новые легковые автомобили выросли на на 27,1%, одежду и обувь – на 11%, крупные бытовые приборы – на 10,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%.

Среди продовольственных товаров повышение цен отмечено на картофель – на 79%, лук репчатый – на 63,8%, капусту – на 46,8%, масло подсолнечное – на 20,8%, минеральную и питьевую воду – на 16,8%, бананы – на 16,7%, помидоры – на 14,1%, кондитерские изделия – на 13,5%, говядину – на 13,2%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 12,7%, прохладительные напитки – на 12%, масло сливочное, изделия из теста – по 11,4%, баранину, рыбу и морепродукты – по 11,1%, фруктовые и овощные соки – на 10,6%, огурцы – на 10%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую – на 15,1%, рис – на 6,9%, яйца – на 5,6%.

В региональном разрезе в апреле уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в пяти регионах, выше всего в Астане (13,8%), Карагандинской области (12,8%) и Акмолинской области (11,8%).

За месяц инфляция составила 1,2% (в предыдущем месяце – 1,3%). Платные услуги повысились на 1,9%, продовольственные товары – на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,6%.