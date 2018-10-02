Ольга Рыпакова признана серебряным призером Олимпиады-2008

«Перепроверка допинг-проб Олимпийских игр-2008 и 2012 по новой методике, Международным Олимпийским Комитетом были обнаружены нарушения антидопинговых правил российской спортсменкой Татьяной Лебедевой. В частности, под сомнение попало ее выступление на Играх-2008 в Пекине, где атлетка завоевала две серебряные медали. В конечном итоге результаты были аннулированы», - говорится в сообщении.

Тогда на Олимпиаде Рыпакова заняла четвертое место в тройном прыжке. После перепроверки допинг-проб результат спортсменки Хрисопии Девеци из Греции, занявшей третье место, был аннулирован, и бронзовую медаль отдали казахстанской спортсменке.

5 сентября 2018 года Лебедева была дисквалифицирована на 2 года - с 12 сентября 2016 года. Также аннулированы результаты спортсменки с 18 августа 2008 года по 17 августа 2010 года. В свою очередь российская спортсменка не признала факт намеренного употребления запрещенных препаратов, однако не исключила того, что в его пробах они были обнаружены. От дальнейшей борьбы Лебедева отказалась.

«Таким образом, ее медаль теперь отходит Рыпаковой», - уточнили в НОК.