Мир за ночь 2-3 октября 2018 года

В Пентагон и Белый дом отправили конверты с ядовитым веществом, США призвали МАГАТЭ провести инспекцию объекта в Тегеране, в Ираке выбрали нового президента, а в Дагестане при взрыве в школе пострадали пятеро подростков. Тем временем в Финляндии началась забастовка против политики правительства в области занятости, а в Армении демонстранты заблокировали здание парламента из-за нового закона.

Секретная служба США во вторник перехватила «подозрительный конверт», который предназначался для американского президента Дональда Трампа, пишет РБК. Перед этим аналогичные конверты поступили в министерство обороны. В них, предположительно, находился рицин, они предназначались для шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и главы военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона. Посылки были доставлены в сортировочный центр министерства, которое расположено в комплексе военного ведомства, находящегося за пределами штаб-квартиры Минобороны. В здание же Белого дома конверт не попал. В конверте, предположительно, также находилось вещество рицин. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента. По предварительным данным следователей, письма, адресованные в Белый дом и Пентагон, связаны между собой.

США призвали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провести проверку объекта в Тегеране, о котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Госдепартамента. Он отметил, что США ожидают от МАГАТЭ принятия действий «ответственным и своевременным образом», так как предоставленные израильским премьером сведения могут говорить о том, что «Иран не выполнил обязательства по нераспространению» ядерного оружия. «Соединенные Штаты по-прежнему намерены добиться того, чтобы Иран был лишен всех путей получения ядерного оружия», - подчеркнули в ведомстве. Напомним, 27 сентября на Генассамблее ООН Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране в районе Туркуз-Абад находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской ядерной программе. Тогда же глава израильского правительства призвал МАГАТЭ провести немедленную инспекцию этого объекта.

По итогам второго тура парламентского голосования новым президентом Ирака стал Бархам Салех, пишет газета «Известия». С первой попытки ни один из кандидатов не смог набрать необходимого количества голосов, поэтому депутатам пришлось проголосовать дважды. Кандидатуру Салеха на пост президента выдвинула партия «Патриотический союз Курдистана» (ПСК). Егоглавным соперником был Фуад Хусейн, член Демократической партии Курдистана. В заседании приняли участие 265 депутатов. Салех набрал 165 голосов, Хусейн – 90. При этом, как отмечает газета, заседание парламента несколько раз переносили из-за отсутствия необходимого кворума. На пост главы государства по законодательству может претендовать только представитель курдской общины. Изначально на выборы выдвигались 24 кандидата. Бархам Салех с 2009 по 2012 год занимал пост главы правительства Иракского Курдистана.

В селе Эбдалая Левашинского района Дагестана вечером 2 октября произошел взрыв в спортивном зале школы, пишет РБК. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 20.36 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что предположительно, «произошел взрыв газовоздушной смеси неизвестного происхождения», возгорания нет. При взрыве пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Они были доставлены в ожоговый центр Махачкалы, у них диагностированы ожоги до 90% тела. Между тем в пресс-службе СУ СК России по Дагестану сообщили, что взрыв произошел в тренерской комнате. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

В Финляндии в полночь в среду началась крупная забастовка против новых мер правительства страны в области занятости – законопроекта, предусматривающего упрощение процедуры увольнения сотрудников на малых предприятиях, сообщает ТАСС. Участие в забастовке, которая продлится сутки, примут десятки тысяч человек. Больше всего она коснется промышленных объектов – заводов и фабрик, присоединятся к акции и тысячи работников судостроительной верфи, пищевой промышленности, производители алкогольных и безалкогольных напитков. В супермаркетах в этот период может не хватать отдельных видов продуктов. Кроме того, к забастовке присоединятся и работники транспорта, поэтому следует ожидать перебоев в работе, в частности, трамваев и метро. Также забастовка отразится на учреждениях социальной сферы - в детских садах может быть недостаточно сотрудников, в школах на работе могут отсутствовать вахтеры, уборщики и повара, а в больницах, поликлиниках и домах престарелых может возникнуть нехватка сиделок и медсестер. Между тем во вторник правительство объявило о корректировке законопроекта и небольших послаблениях в нем, однако это не изменило ситуацию, поскольку профсоюзы настаивают на отказе от документа.

В Ереване демонстранты, протестующие против поправок в регламент парламента Армении, позволяющих заблокировать роспуск законодательного собрания, окружили здание парламента, сообщает «РИА Новости». Митингующие собрались по призыву премьер-министра страны Никола Пашиняна, который выступил против проекта, создающего урозу внеочередным выборам. «Все к парламенту. Республиканская партия проводит внеочередное заседание», - написал он Facebook, а позже сам присоединился к протестующим. Обращаясь к участникам митинга, он назвал депутатов, проголосовавших за поправки в регламент, контрреволюционерами. Во вторник депутаты Национального собрания приняли поправки, согласно которым при возникновении препятствий для проведения внеочередного заседания парламента или участия в нем депутатов, заседание объявляют отложенным до выяснения препятствий. По конституции парламент можно распустить, если премьер подаст в отставку и депутаты дважды не смогут избрать нового главу правительства. Новые же поправки позволяют откладывать заседания на неопределенное время без роспуска парламента. Пашинян намерен провести внеочередные выборы в парламент уже в декабре.