Новый генконсул США в Алматы приступил к работе

В Алматы к работе приступил новый генеральный консул США Эрик Майер, также его обязанности распространяются на Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Кызылординскую области и город Шымкент, сообщили в генеральном консульстве США в Алматы.

«Я с нетерпением жду продолжения укрепления отношений между Соединенными Штатами и Казахстаном, а также дальнейшего сотрудничества с народом Казахстана по вопросам, представляющих взаимный интерес, включая поддержку экономического роста, расширение возможностей получения образования и изучения английского языка, поощрение инноваций и творчества, а также продвижение культурных обменов», - подчеркнул Майер.

Эрик Майер окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности «Политология», имеет степень MBA в Джорджтаунском университете. Владеет датским, французским, кхмерским, русским и испанским языками. Проработал кадровым сотрудником дипломатической службы в Государственном департаменте США 17 лет. Был специальным помощником и старшим советником в Бюро по делам Южной и Центральной Азии в Вашингтоне, генеральным консулом США в Пномпене, Камбодже и Консулом в посольстве США в Хельсинки. Также занимал должность советника в Бюро по проблемам океанов и международным вопросам экологии и науки во время председательства США в Арктическом совете.