Россельхознадзор прокомментировал ситуацию с возвратом в Казахстан подкарантинной продукции

Россельхознадзор прокомментировал заявление министерства сельского хозяйства Казахстана о неправомерности действий инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. Ведомство считает претензии казахстанской стороны необоснованными, сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарномуи фитосанитарному контролю.

«В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза компетентными ведомствами стран - участников ЕАЭС проводится работа по созданию системы прослеживаемости поставок растениеводческой продукции. В России указанная система создается с целью исключения ввоза товаров с невыясненным фитосанитарным статусом либо санкционной продукции, попавшей под ответные экономические меры. По результатам взаимных договоренностей комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан предоставил в Россельхознадзор списки казахстанских производителей растениеводческой продукции, которые были включены в российскую систему ФГИС «Аргус-Фито», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о казахстанских производителях растительной продукции также указывается Казахстаном в фитосанитарных сертификатах в качестве «дополнительной полезной информации», используемой для идентификации продукции и подтверждения ее происхождения.

«Таким образом, комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан согласился с необходимостью указания в фитосанитарных сертификатах информации о казахстанских производителях с целью исключения попадания на российский рынок санкционной продукции под видом произведенной в Республике Казахстан», - отмечает Россельхознадзор.

По мнению компетентных ведомств России и Казахстана, «данная мера позволяет обезопасить добросовестных казахстанских производителей от недобросовестной конкуренции».

В связи с этим ведомство считает, что «заявление о неправомерности действий инспекторов Россельхознадзора необоснованно».

По данным МСХ РК, 28 сентября Россельхознадзор сообщил о возврате в Казахстан трех автотранспортных средств с подкарантинной продукцией «по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию». Казахстанская сторона заявила о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе и пообещала в случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, ввести ответные меры.