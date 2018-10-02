Казахстан пообещал России ответные меры на возврат подкарантинной продукции

Министерство сельского хозяйства Казахстана заявило о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе и пообещало в случае возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, ввести ответные меры, сообщила пресс-служба МСХ.

Как напомнили в Минсельхозе, 28 сентября Россельхознадзор сообщил о возврате в Казахстан трех автотранспортных средств с подкарантинной продукцией (15 тонн продовольственного картофеля и 40 тонн дынь) «по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию в Российскую Федерацию». По мнению казахстанской стороны, «возврат подкарантинной продукции является неправомерным».

«Нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза в области карантина растений не предусмотрено ведение реестра производителей, экспортирующих растительную продукцию. Более того, возврат продукции по причинам, не предусмотренным требованиям законодательства, является ущемлением прав участников внешнеэкономической деятельности.

Конкретные случаи, при которых осуществляется возврат или уничтожение подкарантинной продукции предусмотрены Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года», - пояснили в МСХ.

Кроме того, по информации ведомства, не предусмотрены требования к наличию указанного реестра предприятий при перемещении подкарантинной продукции и Едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС, которые утверждены решением совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года.

«В адрес Россельхознадзора будет направлено официальное письмо о неправомерных действиях инспекторов по карантину растений на казахстанско-российской границе. В случае, возврата продукции по причине отсутствия в списке производителей, экспортирующих растительную продукцию, Казахстан будет вынужден принять аналогичные меры в отношении продукции ввозимой из Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе МСХ.

Напомним, что ранее Россельхознадзор заявил о возможности введения ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 1 октября по причине того, что «казахстанская животноводческая продукция поступает в сопровождении документов, которые не позволяют точно определить место происхождения сырья, использованного при изготовлении продукции, и нередко – место производства готовой продукции» и таким образом «представляет риски для здоровья российских потребителей».

В Минсельхозе Казахстана в свою очередь эту ситуацию назвали недоразумением и выразили уверенность на скорое решение вопроса.

26 сентября в Москве руководством Россельхознадзора и комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана был подписан план обеспечения обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между информационными системами стран.

«На основании вышеуказанных достигнутых договорённостей по интеграции информационных систем введение ограничительных мер сторонами не рассматриваются», - заявляли в МСХ.