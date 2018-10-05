Мир за ночь 4-5 октября 2018 года

Американский президент Дональд Трамп утвердил стратегию США по борьбе с терроризмом, сенат Соединенных Штатов признал голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев, а Россия обвинила Пентагон в разработке биологического оружия в Грузии. Между тем суд оправдал осужденного на 7 лет по делу о контрабанде оружия экс-президента Аргентины, власти Дамаска планируют закрыть исторический центр для автомобилей, в ЮАР в результате столкновения поездов пострадали свыше 150 человек. В Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет, а в Новой Зеландии туристов заставят раскрывать пароли к мобильным телефонам.

Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по борьбе с терроризмом, сообщает РБК. Согласно стратегии, Соединенные Штаты сосредоточатся на поиске и уничтожении источников террористических группировок, ликвидации финансовой поддержки боевиков, модернизации и интеграции средств борьбы с терроризмом в стране. Также американские власти намерены повысить уровень защиты инфраструктуры в США, бороться с радикализацией и вербовкой террористов, укрепить контртеррористические способности международных партнеров. Как отметил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, принятый документ «обеспечивает стратегическое руководство, необходимое для защиты США от всех террористических угроз, одновременно способствуя гибкости в прогнозировании, предотвращении и реагировании на новые угрозы».

Тем временем сенат США принял резолюцию, которой признает голод 1932-1933 годов актом геноцида против украинского народа, сообщает «Коммерсантъ». Таким образом, Вашингтон официально согласился с выводами правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года), созданной в 1984 году для расследования массового голода. Резолюция была внесена в Сенат в марте 2018 года. В документе осуждаются систематические нарушения прав человека со стороны советского правительства по отношению к украинцам и поддерживаются «продолжающиеся усилия народа Украины по обеспечению демократических принципов, свободной рыночной экономики и уважения прав человека». На Украине действует закон, который признает голод 1932-1933 годов актом геноцида. Ежегодно в последнюю субботу ноября в стране проходят мероприятия памяти жертв голодомора.

Между тем Минобороны России обвинило Пентагон в разработке биологического оружия на территории Грузии, сообщает Русская служба ВВС. В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американцы хранят в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии химические боеприпасы и испытывают их на местных жителях. Он уточнил, что Минобороны проанализировало данные, которые ранее обнародовал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Ссылаясь на открытые данные федеральной контрактной системы США и информацию Гиоргадзе, По его словам, Гиоргадзе предоставил отчеты о результатах испытаний на жителях Грузии препарата, разработанного американской фирмой для лечения гепатита С, и что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. Представитель Пентагона Эрих Пахон в свою очередь опроверг эту информацию, отметив, что «США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара, это не объекты США». При этом он назвал заявление Минобороны России выдумкой «российской информационной кампании по дезинформации, направленной против Запада».

Кассационный суд оправдал бывшего президента Аргентины и действующего сенатора Карлоса Менема по делу о контрабанде оружия в Эквадор и Хорватию, сообщает ТАСС. Рассматривая ходатайство защиты о признании приговора недействительным, суд решил, что процесс превысил «разумные сроки». Расследование дела о контрабанде оружия в Хорватию и Эквадор в 1991-1995 годах было начато в 1995 году. В июне 2013 года Менем был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к незаконной передаче оружия. Верховный суд подтвердил вердикт, но не назначенное наказание. В связи с этим дело экс-президента Арегнтины было направлено на рассмотрение кассационного суда. Между тем в 2015 году Менем был приговорен к 4,5 годам тюрьмы за растрату. Апелляция по этому делу рассматривается вышестоящей инстанцией. От ареста экс-главу государства спасает парламентская неприкосновенность – в октябре 2017 года на парламентских выборах Менем был переизбран на пост сенатора.

Власти Дамаска планируют запретить въезд автотранспорта в исторический центр города и запустить трамваи и автобусы, сообщает «РИА Новости». «Мы сейчас работаем над проектом закрытия Старого города Дамаска и запуском трамваев и автобусов вокруг его стен. Планируем создать там также пять парковок, а также разрешить движение электромобилей в Старом городе», - рассказал директор управления организации движения провинции Дамаск Абдалла Убуд. Проект нацелен на увеличение привлекательности города для туристов и тким образом власти надеются разгрузить движение в городе и избавиться от пробок. Убуд также считает важным стимулировать граждан сирийской столицы пересаживаться на велосипеды и поменьше пользоваться личным автотранспортом.

В ЮАР в восточном пригороде Йоханнесбурга Кемптон-Парк столкнулись два поезда, которые направлялись в Преторию, сообщает ТАСС. Как пояснил официальный представитель службы неотложной помощи муниципалитета Экурулени Уильям Нтлади, у стоявшего у платформы поезда возникли «какие-то технические проблемы», «в это время в него врезался появившийся сзади второй поезд». В результате аварии пострадали свыше 150 человек, у части из них имеются серьезные травмы. О погибших в результате происшествия не сообщается.

В Китае испытали крупнейший в мире гидросамолет AG600 корпорации AVIC, сообщает газета «Известия». Испытания проходили на водохранилище на реке Чжанхэ и состояли из двух тестов, во время которых гидросамолет разогнали сначала до 120 км/ч, а после – до 145 км/ч. Для проверки на прочность планера и поплавков, самолет выполнил ряд скоростных пробежек по воде, оставаясь на волнах благодаря напору воды. Длина самолета-амфибии составляет 37 м, размах крыла – 38,8 м, взлетная масса – 53,5 тонн. Дальность полета составляет до 5 тыс. км на скорости до 570 км/ч, а максимальное время полета на одном баке – 12 часов. Наземные испытания самолета были проведены в конце августа. Начало коммерческих поставок AG600 запланировано на 2022 год.

В Новой Зеландии с 1 октября вступили в силу изменения в таможенный закон, которые подразумевают штраф в размере 5 тыс. новозеландских долларов ($3243) за отказ предоставить пароль, пин-код или отпечаток пальца к телефонам и другим электронным устройствам, сообщает «РИА Новости». «Нам неизвестно, чтобы какая-то другая страна законодательно устанавливала наказание, если люди отказываются раскрыть свои пароли. Мы понимаем всю важность и значимость этого», - заявил официальный представитель таможни Новой Зеландии Терри Браун. Между тем Совет Новой Зеландии по гражданским свободам (CCL) счел новые изменения в законе «серьезным вторжением в частную жизнь».