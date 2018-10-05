МВФ назвал главные последствия финансового кризиса 2008 года

По данным исследования Международного валютного фонда (МВФ) в рамках октябрьского обзора «Перспективы мировой экономики», после банкротства американского банка Lehman Brothers в 2008 году большинство экономик, спустя 10 лет, так и не вернулось к докризисным траекториям роста. Это не удалось 60% экономик, которых не затронул банковский кризис, и 85% экономик, по которым он ударил. Главными последствиями кризиса десятилетней давности МВФ назвал также увеличение государственных долгов и снижение рождаемости, сообщает РБК .

«Финансовый кризис 2008 года уходит корнями в предшествовавшую ему пятилетку ипотечного бума в США. Его последствия проявились по всему миру – от закрытых сборочных производств (так называемые макиладоры) в Мексике до реструктуризации региональных сбережений и сберегательных касс в Испании и затянувшейся безработицы среди мигрантов в дельте Жемчужной реки на юге Китая», - отмечает МВФ.

Отмечается, что экономики, которые понесли наибольшие потери в производительности и занятости на первом этапе кризиса, столкнулись с наибольшим ростом неравенства доходов. Длительный период сверхнизких процентных ставок в развитых экономиках способствовал нарастанию финансовой уязвимости, особенно за пределами регулируемого банковского сектора. Спустя 10 лет после кризиса среднее отношение госдолга к ВВП выросло с 36 до 52%.

Также указывается, что из-за слабой экономической динамики производственная отдача в расчете на одного работника снижалась, как и совокупное производство, в результате чего сокращались общие инвестиции. Это, в свою очередь, стало следствием недостаточного доступа к кредитным средствам и ослабления ожиданий будущего роста и доходности. К 2017 году траектория роста инвестиций в мире в среднем была на 25% ниже, чем она могла бы быть, не случись кризиса.

Вместе с тем сокращение инвестиций привело к уменьшению запаса капитала и замедлению темпов внедрения технологий, отмечает МВФ. Почти 80% экономик, переживших банковский кризис, столкнулись с дефицитом капитала по сравнению с докризисным уровнем. У 65% экономик, которых банковский кризис миновал, запасы капитала оказались меньше, чем они могли бы быть при отсутствии кризиса.

«Дополнительный ущерб бизнесу нанесло жесткое трудовое законодательство в некоторых странах: там, где защита работников от увольнения была выше, компании понесли больше убытков. Степень подверженности внешним финансовым рискам также сыграла ключевую роль в распространении кризиса с развитых экономик на другие страны. Чем больше страны были вовлечены в мировые финансовые рынки (чем больше было соотношение их внешних активов и обязательств к ВВП) и чем больше они зависели от спроса со стороны развитых рынков, тем больше впоследствии сократился их ВВП», - отмечается в публикации РБК.

Помимо этого, после кризиса уровни рождаемости во многих странах стали снижаться, приток мигрантов в развитые страны замедлился, сократилась эмиграция из бедных стран. Также МВФ отмечает, что после кризиса увеличилось неравенство доходов, особенно там, где произошло значительное снижение производства и занятости.

«Рост безработицы, в свою очередь, мог заставить переосмыслить подход к браку и деторождению. Во время почти всех последних спадов в развитых экономиках женщины откладывали планы на рождение детей, что в итоге приводило к краткосрочному падению рождаемости по истечении кризиса», - поясняется в публикации.



