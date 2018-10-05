В Казахстане будет проведена налоговая амнистия для МСБ

В следующем году будет проведена налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса, поднят порог применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям – до 50 тысяч МРП.

«Чтобы бизнес мог начать работу с чистого листа, также поручаю с 1 января 2019 года приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, - поручил президент.

«Нужно повысить защиту бизнеса от неправомерного административного давления, угроз уголовного преследования», — заявил президент во время послания народу Казахстана и поручил с 1 января 2019 года поднять пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тыс МРП.

«Сегодня руководители боятся подписывать документ, завтра придут - за жабры возьмут. Еще и пугают вот этим. Понимаете? Я поручаю комитету национальной безопасности ловить таких чиновников и прямо заводить уголовные дела, - заявил Назарбаев под бурные аплодисменты зала. - Кто ему позволил? Поэтому надо реорганизовать службу экономических расследований, передав функции в комитет финансового мониторинга, основной задачей которого должна стать борьба с теневой экономикой. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идут взятки, там и идут нарушения и экономика находится в тени, не платят налоги, ни в пенсионные, и в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года».