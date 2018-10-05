Он уехал в отпуск на родину в конце сентября и с тех пор не выходил на связь
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В Китае пропал глава Интерпола
фото Jeff Pachoud / Reuters

Президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября уехал в отпуск из Франции на родину в Китай, с тех пор от него нет никаких известий, пишет РБК.

Он покинул Францию 29 сентября. С тех пор никакой информации о нем близкие не получали. Жена Мэна, которая живет в Лионе (город, где расположена штаб-квартира Интерпола), обратилась в полицию с заявлением о пропаже. По этому факту французская полиция начала расследование.

Мэн Хунвей был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий оканчивается в 2020 году. До перехода в Интерпол был заместителем министра общественной безопасности Китая.


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