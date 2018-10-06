Казахстан отказал Сайрагуль Сауытбай в политическом убежище

Казахстан отказался предоставить политическое убежище Сайрагуль Сауытбай, этнической казашке из Китая, которая в августе получила условный срок за незаконное пересечение казахстанско-китайской границы и пребывание в республике.

Адвокат Сауытбай Абзал Куспанов навал решение миграционной службы об отказе в предоставлении убежища ожидаемым и сказал, что намерен его оспорить, сообщило агентство AFP.

"Она не будет депортирована, мы не допустим этого", - сказал адвокат. Куспанов считает, что решение Казахстана вызвано "очень сильным влиянием Китая".

Адвокат намерен обратиться в местный суд с требованием изменить решение о предоставлении Сауытбай убежища, он также попросит помощи ООН.

Сайрагуль Сауытбай – этническая казашка с китайским гражданством. Два года назад ее муж и двое детей переехали в Казахстан, став после этого гражданами страны. Сама Сайрагуль Сауытбай была государственным служащим в Китае, поэтому не решилась на смену гражданства. Она состояла в Коммунистической партии Китая и работала в государственном «политическом лагере» для этнических казахов. Весной этого года она перешла границу с Казахстаном, чтоы воссоединиться со своей семьей, в мае она была задержана. Китай требовал ее депортации.

1 августа суд отказался депортировать ее в Китай и назначил ей шесть месяцев лишения свободы условно.

Свидетельства Сайрагуль Сауытбай - редкое подтверждение о существовании в Китае "политических лагерей" для мусульман. В них, по разным данным, может находиться до миллиона человек - этнических казахов и уйгуров, проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Human Rights Watch в сентябре представила доклад о карательной практике Китая.