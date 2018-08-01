Суд назначил условное наказание Сайрагуль Сауытбай

Ранее, как сообщало Радио Азаттык, прокурор Арзыгуль Имярова просила освободить Сайрагуль Сауытбай из зала суда, а также назначить подсудимой условное наказание с установлением пробационного контроля. Прокурор объяснила необходимость смягчения приговора тем, что у подсудимой двое несовершеннолетних детей, а также тем, что в деле нет отягчающих обстоятельств.

Судья Динара Куйыкбаева признала Сайрагуль Сауытбай виновной в незаконном пересечении границы Казахстана, и мерой наказания назначила лишение свободы сроком на 6 месяцев, но, учитывая смягчающие обстоятельства, изменила наказание на условное. На заседании судья отметила, что преступление не будет считаться тяжким, поскольку было совершено с целью воссоединения с семьей.

Суд постановил установить за осуждённой пробационный контроль сроком на шесть месяцев и засчитать в срок лишения свободы время нахождения под стражей — с 23 мая 2018 года по 1 августа 2018 года. Председательствующая судья Динара Куйкабаева сказала также, что суд не применил предусмотренное данной статьей дополнительное наказание в виде выдворения за пределы республики.

Сайрагуль Сауытбай – этническая казашка с китайским гражданством. Два года назад ее муж и двое детей переехали в Казахстан, став после этого гражданами страны. Сама Сайрагуль Сауытбай была государственным служащим в Китае, поэтому не решилась на смену гражданства. Она состояла в Коммунистической партии Китая и работала в государственном «политическом лагере» для этнических казахов. Рассказав об этом на слушаниях 13 июля, Сауытбай также заявила, что тем самым разглашает государственные секреты Китая.

Как отмечали в Human Rights Watch, китайские власти хотят экстрадиции Сауытбай, а представители консульства посещали одно из слушаний.

Ранее международная организация призывала Казахстан не депортировать Сауытбай в Китай, так как там она будет подвергнута преследованию и, вероятно, пыткам.