Нацбанк в сентябре провел валютные интервенции на $520,6 млн

Национальный банк Казахстана для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«В сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление национальной валюты. Негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения. При этом ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно», - говорится в сообщении финрегулятора в понедельник.

Кроме того, по данным Нацбанка, на мировом рынке наблюдался рост цены на нефть – стоимость достигла максимальных значений с декабря 2014 года, а финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Так, санкционная политика США и «продолжающийся цикл повышения ставок ФРС «обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков», отмечает Нацбанк. Но «наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий».

«Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный Банк осуществил продажу $520,6 млн. Доля участия Национального банка в эти дни составляла около 80% от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6%», - сообщил финрегулятор.

В Нацбанке также рекомендовали «воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую в условиях волатильности обменного курса».

Напомним, в сентябре курс доллара достигал почти 381 тенге.