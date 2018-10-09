Главы государств встретились в Астане и обсудили перспективы сотрудничества
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Назарбаева наградили «Орденом Республики Сербия»
фото пресс-службы президента РК

Президент Сербии Александр Вучич, прибывший с официальным визитом в Казахстан для участия в VI Cъезде лидеров мировых и традиционных религий, наградил президента РК Нурсултана Назарбаева наивысшей сербской государственной наградой «Орденом Республики Сербия» I степени, сообщается на сайте Акорды.

В Акорде прошла встреча глав государств. После официальной церемонии встречи стороны обсудили в узком составе актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. При этом Назарбаев отметил дружеский характер связей между двумя странами и перспективы двусторонних экономических отношений.

«В рамках достигнутых в ходе моего визита в Сербию договоренностей нам необходимо расширять сотрудничество в сферах логистики, транспорта и коммуникаций, оборонной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и строительства. Ваш нынешний визит позволит поднять наши взаимоотношения на новый уровень», - сказал он.

Назарбаев также наградил Вучича орденом «Достык» I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Сербией.

VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 10-11 октября.

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