Призеры Олимпиады и их тренеры удостоены госнаград

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призеров Олимпийских игр в Париже и их тренеров, сообщила Акорда.

Так, ордена «Барыс» I степени удостоен Олимпийский чемпион Парижа дзюдоист Елдос Сметов, ордена «Барыс» III степени – Олимпийский чемпион Атланты, а сейчас – главный тренер сборной по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.

Серебряные медалисты и их тренеры удостоены ордена «Парасат» (исключением стал дзюдоист Гусман Кыргызбаев, бронзовый медалист, также удостовенный этого ордена), бронзовые – ордена «Курмет».

Сборная Казахстана на прошедших Олимпийских играх завоевала семь медалей - одну золотую и по три серебряных и бронзовых.