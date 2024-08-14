Призеры Олимпиады и их тренеры удостоены госнаград

Высшие из них получили Елдос Сметов и Юрий Мельниченко
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призеров Олимпийских игр в Париже и их тренеров, сообщила Акорда.
Еще по теме:
- Токаев призывает укреплять историческое самосознание нации
- Пулитцеровскую премию присудили журналистам за репортажи из Мариуполя и Бучи
- Токаев наградил парабиатлониста Александра Герлица, завоевавшего в Пекине бронзовую медаль
- Токаев наградил еще одну группу погибших при взрывах в Жамбылской области
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые