Высшие из них получили Елдос Сметов и Юрий Мельниченко
  • 141
Призеры Олимпиады и их тренеры удостоены госнаград
Олимпийский чемпион Елдос Сметов, фото Национального олимпийского комитета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призеров Олимпийских игр в Париже и их тренеров, сообщила Акорда.

Так, ордена «Барыс» I степени удостоен Олимпийский чемпион Парижа дзюдоист Елдос Сметов, ордена «Барыс» III степени – Олимпийский чемпион Атланты, а сейчас – главный тренер сборной по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко.

Серебряные медалисты и их тренеры удостоены ордена «Парасат» (исключением стал дзюдоист Гусман Кыргызбаев, бронзовый медалист, также удостовенный этого ордена), бронзовые – ордена «Курмет».

Сборная Казахстана на прошедших Олимпийских играх завоевала семь медалей - одну золотую и по три серебряных и бронзовых.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Для студентов из Актау и Атырау добавят вагоны на поезда в Алматы
Новости
Публичные обсуждения по строительству АЭС осталось провести в Астане и Алматы
Новости
​В Алматы застройщик пытается отсудить 10 млн тенге у жильцов, пожаловавшихся на несогласованное строительство вблизи их домов
Просматриваемые
Новости
Телебашня «Коктобе» в Алматы не будет доступной для туристов
Новости
Абитуриенты, не получившие грант, намерены судиться с Миннауки и высшего образования
Новости
В Алматы в районе «Атакента» горит кафе
Новости
В Париже скончался руководитель управления спорта Алматы
Новости
Украинские войска контролируют не менее 10 населенных пунктов в Курской области России
Новости
В Астане на нескольких улицах ограничили движение из-за подтоплений