Принимать документы для оформления пенсий будут только в ЦОНах

Постановлением правительства от 9 октября утверждены изменения в правила осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда. Как сообщили в ЕНПФ, это сделано в целях реализации новой композитной услуги по подаче единого заявления о назначении пенсионных выплат по возрасту, используя принцип «одного окна». Теперь документы на оформление пенсионных выплат будут принимать только в ЦОНах.

«Теперь по принципу «одного окна» лицам, достигшим пенсионного возраста, для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты, а также для получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов только в Центр обслуживания населения (ЦОН) Государственной корпорации «Правительство для граждан», - говорится в сообщении ЕНПФ.

Уточняется, что на основании заявления получателю будет по умолчанию оказана проактивная услуга по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений).

При этом первая пенсионная выплата из ЕНПФ будет осуществляться в течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления либо в течение десяти рабочих дней с даты возникновения у получателя права на пенсионные выплаты.

«Последующие ежемесячные пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться в соответствии с установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат. Выплаты за счет бюджетных средств и пенсионных накоплений из ЕНПФ будут осуществляться в один день и на один банковский счет, указанный в заявлении. Данные изменения вносятся в интересах получателей пенсионных выплат, достигших общеустановленного пенсионного возраста», - добавили в ЕНПФ.

Между тем осуществление выплат в связи с выездом на постоянное место жительства, инвалидностью, погребением и наследованием, выплат по добровольным пенсионным взносам, а также вопросы учета, расчета ежемесячных пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов остаются неизменными.