Состояние экипажа «Союз МС-10» нормальное – КЧС

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер на брифинге в четверг прокомментировал аварию при запуске «Союза МС-10» на Байконуре. По его информации, экипаж приземлился в 25 км от Жезказгана.

«Сегодня был запланирован запуск космического корабля на космодроме «Байконур», пилотируемого в составе экипажа гражданина Российской Федерации и США, космонавт NASA. В 14:50 был произведен запуск космического корабля «Союз». По предварительным данным, на 12-й секунде полёта, после отделения первой ступени произошла внештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля. В результате чего произошло приземление капсулы в районе Жезказгана, ориентировочно в 25 км капсула с космонавтами приземлилась штатно. Космонавты живы, состояние нормальное. На это время поисково-спасательными группами доставляются на космодром «Байконур». Только что я разговаривал с российской стороной, поисково-спасательные группы уже их подобрали, и сейчас они направляются в Байконур», - рассказал Беккер.

Беккер уточнил, что «космонавты не нуждались ни в какой помощи».

«Штатно произошло приземление, раскрылся парашют с капсулой, они вышли сами на связь. Радиомаяк работает, плюс они сами вышли на связь по радиосвязи, доложил командиру о том, что экипаж жив, состояние нормальное», - сказал он.

По его информации, место падения второй и первой ступени космического корабля на данный момент не определено.

«Каких-либо сообщений от местных исполнительных органов или других лиц в органы гражданской защиты не поступало. Этой информации владеет и российская сторона. На поиски направлены поисково-спасательные группы. Как только будут обнаружены фрагменты корабля, мы дополнительную информацию дадим», - сказал он, уточнив, что в качестве ракетного топливо используется керосин и кислород.

Как сообщалось ранее, на 119 секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя произошла авария, затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют. Предварительно, произошло отключение двигателей второй ступени.

«Союз» приземлился в режиме баллистического спуска, экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг – перенес многократные нагрузки. Их доставят в госпиталь Байконура.

Как сообщил в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, для выяснения причины аварии его решением образована государственная комиссия, она уже приступила к работе.