Комиссия рассмотрит три причины аварии «Союза» на Байконуре

Созданная по поручению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина комиссия рассмотрит три причины аварии при запуске ракеты «Союз» в минувший четверг на Байконуре. По данным источников газеты «Коммерсантъ» , до завершения расследования будет введен запрет на пуски ракет данного типа.

«В четверг Дмитрий Рогозин поручил заместителю генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения Олегу Скоробогатову определить состав комиссии, которой предстоит выяснить причины ЧП. В первую очередь специалисты приступят к расшифровке телеметрической информации, изучению записей Go-Pro видеокамер, установленных на ракете, а также матчасти (обломки ракеты были обнаружены поисковой группой в четверг поздно вечером)», - говорится в публикации.

По словам двух источников издания, причастных к расследованию, причина аварии связана с тем, что один из четырех боковых блоков первой ступени не отделился. Произойти это могло по одной из трех причин, каждую из которых внимательно изучит комиссия. Так, первая связана «с отказом работы пирозамка бокового блока, вторая – с механическим повреждением его крепления», третья «теоретически может быть связана с автоматикой, не давшей команду на отстрел «боковушки», но она маловероятна». По данным газеты, для подтверждения или опровержения этой версии специалисты поднимут документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре, где в апреле 2016 года был изготовлен «Союз-ФГ». Сроки работы комиссии пока не оглашались, но, как пишет «Коммерсантъ», у специалистов будет на это примерно месяц.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», до конца расследования в целях безопасности будет введен запрет на пуски ракет данного типа.

«Ближайший пуск «Союза-ФГ» с космическим грузовиком «Прогресс МС-10» перенесен с 31 октября на первую половину декабря», - уточняется в публикации.

Все данные, полученные «Роскосмосом», будут направляться в NASA.

Напомним, в четверг после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК ««Союза МС-10» с космодрома «Байконур» на 119 секунде полета произошла авария. «Союз» приземлился в режиме баллистического спуска в 25 км от Жезказгана, экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг – перенес многократные нагрузки. Связь с экипажем была установлена практически сразу. В течение часа в район приземления прибыла наземная группа спасателей. Космонавт Овчинин и астронавт Хейг были извлечены из капсулы и отправлены на обследование в одну из больниц Жезказгана, после этого их отправили на Байконур, откуда в пятницу утром они должны прибыть на подмосковный аэродром Чкаловский. Их состояние оценивается как удовлетворительное, травм они не получили: перегрузка составила допустимые 6g (во время старта ракеты этот показатель достигает 7g).

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, п​овлекших крупный ущерб).

Председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер заявил, что Казахстан и Россия создадут межправкомиссию для расследования инцидента, «в которую войдут все заинтересованные государственные органы».

Как отмечает «Коммерсантъ», это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие с носителями, используемыми в пилотируемой программе. 26 сентября 1983 года экипаж «Союза Т-10» в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова столкнулся с пожаром ракеты на старте и выжил только благодаря системе аварийного спасения. Испытанная ими перегрузка при спуске доходила до 18g. А за восемь лет до этого, 5 апреля 1975 года, экипаж «Союза-18» (Василий Лазарев и Олег Макаров) эвакуировался спустя 21,27 минуты полета из-за аналогичных проблем с отделением второй ступени ракеты. Тогда спускаемый аппарат приземлился на Алтае.