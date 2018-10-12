Осадки, сильный ветер и похолодание ожидаются в Казахстане в выходные

Осадки, сильный ветер и понижение температуры прогнозируют синоптики в Казахстане 13-15 октября. По данным РГП «Казгидромет», на юге и востоке республики ожидается мокрый снег, на севере – гололед.

«На всей территории Казахстана температура воздуха в первой декаде октября была выше климатической нормы на 2-5°С. Но меняющиеся с юго-западных на северные тропосферные потоки будут приносить в республику не теплый воздух с Чёрного моря, а холодные и влажные воздушные массы с Баренцева и Карского морей. Поэтому и погода в выходные дни ожидается с осадками, сильным порывистым ветром, дальнейшим понижением температуры воздуха», - говорится в сообщении синоптиков.

При этом в южных, юго-восточных и восточных областях республики в горных районах прогнозируются сильные осадки – дождь и мокрый снег, а в северных регионах возможен гололед.