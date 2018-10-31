Снег прогнозируют синоптики в Казахстане в начале ноября

В Казахстане 1-3 ноября будет пасмурно, осадки, преимущественно снег, сохранятся. Лишь на западе республики будет без осадков, температура воздуха повысится, сообщает РГП «Казгидромет».

«Последний месяц осени начинается с осадков и похолодания на всей территории Казахстана. В ближайшие двое суток холодный атмосферный фронт, вызвавший осадки и понижение температуры в северных и центральных областях, будет оказывать влияние на погоду в южных, юго-восточных и восточных областях. Здесь ожидаются осадки, преимущественно снег, в горных и предгорных районах сильный снег, туман, гололёд и понижение температуры», - говорится в сообщении синоптиков.

На северную половину республики начинают смещаться сначала теплый фронт, а затем арктический холодный фронт с районов Баренцева моря. Только западные области будут находиться в поле антициклона, поэтому здесь будет без осадков, температура воздуха немного повысится, отмечают в «Казгидромете».