Лишь на западе республики будет без осадков, температура воздуха повысится
  • 215
Снег прогнозируют синоптики в Казахстане в начале ноября
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Казахстане 1-3 ноября будет пасмурно, осадки, преимущественно снег, сохранятся. Лишь на западе республики будет без осадков, температура воздуха повысится, сообщает РГП «Казгидромет».

«Последний месяц осени начинается с осадков и похолодания на всей территории Казахстана. В ближайшие двое суток холодный атмосферный фронт, вызвавший осадки и понижение температуры в северных и центральных областях, будет оказывать влияние на погоду в южных, юго-восточных и восточных областях. Здесь ожидаются осадки, преимущественно снег, в горных и предгорных районах сильный снег, туман, гололёд и понижение температуры», - говорится в сообщении синоптиков.

На северную половину республики начинают смещаться сначала теплый фронт, а затем арктический холодный фронт с районов Баренцева моря. Только западные области будут находиться в поле антициклона, поэтому здесь будет без осадков, температура воздуха немного повысится, отмечают в «Казгидромете».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Снегопады, метели и гололед прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Назарбаев и Абдыкаликова обсудили подготовку к предстоящим праздникам
Новости
Монополисты включали в тарифы на ЖКХ премии и бонусы своим работникам – Кожамжаров
Новости
Поддержавшему убийц Дениса Тена педагогу из ЗКО вынесли приговор
Новости
Новый график движения поездов вводится в Казахстане
Новости
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение