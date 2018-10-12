В Казахстане организация «Йакын Инкар» признана экстремистской

«Целью указанной организации является создание «халифата» в отдельно взятой стране, в т.ч. на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета. Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Указывается, что являющиеся членами этой организации граждане Казахстана осуждены за экстремистскую деятельность на территории республики еще в апреле этого года. Но в рамках уголовных дел «у членов этой организации установлены намерения создать ячейки на территории Казахстана».

«По этим же основаниям организация «Йакын Инкар» признана экстремистской в Кыргызстане. В этой связи прокуратура города Астана обратилась в суд с заявлением о признании «Йакын Инкар» экстремистской организацией. Решением Есильского районного суда Астаны от 10 октября 2018 г. данное заявление удовлетворено в полном объеме. Суд признал «Йакын Инкар» экстремистской и запретил ее деятельность на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов», - сообщили в Генпрокуратуре.

Надзорный орган также предупредил, что «после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации «Йакын Инкар» повлечет уголовную ответственность по статьям 182, 258 и 405 Уголовного кодекса». Под участием понимается агитация и пропаганда идей организации, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов. Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг «Йакын Инкар».