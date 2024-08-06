В Казахстане внедряют камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта

Генеральный прокурор Берик Асылов в соцсети Х написал, что в Казахстане внедрена IT-разработка с элементами искусственного интеллекта: камеры видеонаблюдения распознают находящихся в розыске граждан.

«С августа к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау мы подключили свою IT-разработку с элементами ИИ по автоматическому распознанию беглых преступников, должников и пропавших без вести. За два дня уже распознано два лица, скрывшихся от следствия и двое без вести пропавших», - сообщил Асылов.

В то же время прокуроры в этом году путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 разыскивыемых.

Генпрокурор заявил, что с помощью искусственного интеллекта по камерам можно найти находящихся в розыске лиц, «даже несмотря на изменение возраста и внешности, что значительно усилит розыскную работу».

Асылов поручил внедрить систему во всех регионах.

По данным генеральной прокуратуры, сейчас в розыске находятся свыше 9 тыс. человек, из них 2,2 тыс. разыскиваются за совершение преступлений, еще 2 тыс. - это пропавшие без вести.