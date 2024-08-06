В Казахстане внедряют камеры видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта

Они автоматически распознают находящихся в розыске граждан
Генеральный прокурор Берик Асылов в соцсети Х написал, что в Казахстане внедрена IT-разработка с элементами искусственного интеллекта: камеры видеонаблюдения распознают находящихся в розыске граждан.
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