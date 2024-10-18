Генпрокурор освободил от должностей зампрокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района

«Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С.С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е.К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе», — говорится в сообщении ведомства.

Бакиров занимал этот пост с 7 июля 2022 года. До этого он полгода работал первым заместителем прокурора Атырауской области, а с начала 2019 года и до конца 2021 — заместителем начальника службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генпрокуратуры. Также в разные годы возглавлял прокуратуру Талгарского района, был заместителем прокурора Илийского района Алматинской области, а затем и Алматинской области.

Бекманов был назначен прокурором Талгарского района в августе 2022 года. До этого он работал на разных позициях в структуре прокуратуры Алматинской области.

В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний Шерзат Полат был убит возле продуктового магазина своей семьи. По словам его родственников, это случилось на фоне конфликта из-за банки пива, за которую не хотел платить один из покупателей. Шерзат с дядей заступились за отца подростка, Каржаубая Нурымова, который в ту ночь был за прилавком. Клиент позвал к магазину своих знакомых, они избили подростка и его дядю, а затем нанесли ножевые ранения Шерзату, от которых он скончался.

7 октября родственники подростка собрались в Талгаре и потребовали открытого суда и прозрачного расследования. Каржаубай Нурымов тогда заявил, что дело волокитят.

В ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом семьи Шерзата, в котором на момент пожара никого не было. Чтобы предотвратить эскалацию ситуации, МВД ввел в город солдат Нацгвардии. Из-за большого информационного давления и поступающих угроз Нурымов заявил о том, что его семья может покинуть Казахстан

15 октября c должности был снят руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Своих постов также лишились аким Талгара Бахыта Куришбекова и его заместитель Матана Сагындыка.

18 октября департамент полиции Алматинской области сообщил о задержании одиннадцатого подозреваемого в убийстве Шерзата.