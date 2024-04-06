Органы прокуратуры изучают целевое расходование бюджетных средств на предотвращение паводков

Уже начато четыре досудебных расследования
Генеральная прокуратура сообщила, что органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.
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