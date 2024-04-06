Уже начато четыре досудебных расследования
Органы прокуратуры изучают целевое расходование бюджетных средств на предотвращение паводков
ФОТО БЕЙІМБЕТА МОЛДАҒАЛИ

Генеральная прокуратура сообщила, что органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

«В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уже начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Также прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

Кроме этого, в Генпрокуратуре заверили, что держат на контроле вопрос помощи каждой пострадавшей семье.

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