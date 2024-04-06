Органы прокуратуры изучают целевое расходование бюджетных средств на предотвращение паводков

Генеральная прокуратура сообщила, что органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

«В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Уже начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Также прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.

Кроме этого, в Генпрокуратуре заверили, что держат на контроле вопрос помощи каждой пострадавшей семье.