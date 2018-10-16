Посла Казахстана в Узбекистане подозревают в хищении 140 млн тенге

По версии Нацбюро, он подписал заведомо фиктивные акты работ по строительству адмздания
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Национальным бюро по противодействию коррупции посол Республики Казахстан в Узбекистане подозревается в том, что подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания, тем самым нанес ущерб в 140 млн тенге, сообщила во вторник в ходе брифинга официальный представить агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.
Еще по теме:
- Спустя 2 года назначен посол Кыргызстана в Казахстане
- Назначен постпред Казахстана при Всемирной туристской организации
- Для противостояния кризисам важно доверие между странами – Назарбаев
- Назарбаев освободил от должности послов Турисбекова, Жексембина и Ордабаева из-за достижения ими пенсионного возраста
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые