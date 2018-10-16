По версии Нацбюро, он подписал заведомо фиктивные акты работ по строительству адмздания
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Посла Казахстана в Узбекистане подозревают в хищении 140 млн тенге
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Национальным бюро по противодействию коррупции посол Республики Казахстан в Узбекистане подозревается в том, что подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания, тем самым нанес ущерб в 140 млн тенге, сообщила во вторник в ходе брифинга официальный представить агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

«Национальным бюро по противодействию коррупции в хищении бюджетных средств в особо крупном размере изобличен посол Республики Казахстан в Узбекистане. Он подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания Посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге», - сообщила Бастарова.

Послом Казахстана в Узбекистане с марта 2016 года является Ерик Утембаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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