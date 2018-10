Мир за ночь 16-17 октября 2018 года

Власти Венесуэлы из-за санкций США приняли решение не продавать доллары на валютном рынке и использовать другие валюты – они откроют счета в Европе и Азии, чтобы обойти санкции, и будут использовать евро, юань и другие валюты, за исключением американского доллара, пишет РБК. Вице-президент по вопросам экономики Тарек Эль-Айссами это решение объяснил тем, что на экономическую систему Венесуэлы оказывают влияние «незаконные меры». Сейчас $1 официально стоит 63 венесуэльских боливара, в то время как «на улице» его стоимость может составлять более 130 боливаров. Из-за финансово-экономического кризиса в стране в августе национальную валюты Венесуэлы девальвировали на 96% по отношению к доллару.

Евросоюз предложил Великобритании продлить еще на год срок пребывания страны на едином рынке и в Таможенном союзе ЕС, который должен завершиться в конце 2020 года, по окончании переходного периода после Brexit, сообщает ТАСС. Согласно документу германского правительства, Еврокомиссия готова допустить сохранение Великобритании на европейском едином рынке на период переговоров, однако после их завершения страна должна будет его покинуть, равно как и Таможенный союз ЕС. В Еврокомиссии считают, что продление переходного периода позволит обеим сторонам прояснить свои позиции, провести переговоры по заключению всеобъемлющего торгового соглашения, а также найти решение проблемы Северной Ирландии, которая остается камнем преткновения на переговорах по Brexit. Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период до 31 декабря 2020 года.

Американский бизнесмен Илона Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигли мирового соглашения, согласно которому Маска отстранят от должности главы совета директоров компании Tesla на три года, пишет газета «Известия». Также он должен будет выплатить штраф размером в $20 млн. Напомним, конфликт разгорелся вокруг сообщений Маска в Twitter о намерении превратить Tesla из публичной компании в частную и выкупить акции компании по $240 за штуку. При этом в итоге свои планы Маск так и не воплотил в жизнь. Публикации о выкупе акций повысили их стоимость и вызвали негативную реакцию среди акционеров компании, которые подали на Маска в суд. Словами Маска также заинтересовались министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Президент США Дональд Трамп считает, что главную угрозу для его успехов на посту главы государства представляют действия ФРС, «потому что ФРС повышает ставки слишком быстро, и она слишком независима», сообщает РБК. Об этом Трамп заявил в интервью Fox Business News. Ранее в октябре на фоне падения биржевых индексов он назвал действия ФРС ошибкой и выразил мнение, что «ФРС сошла с ума». По мнению Трампа, действия ФРС могут привести к увеличению долговой нагрузки. «Я бы предпочел погасить долг. Меня беспокоит тот факт, что им, похоже, нравятся растущие процентные ставки», - говорил ранее президент США. 26 сентября ФРС в третий раз за год повысила ключевую ставку на 0,25 п.п. Теперь ее значение колеблется в районе 2-2,25%. Свое решение в Федеральном комитете по открытому рынку ФРС США мотивировали тем, что в стране сохраняется низкий уровень безработицы, растет число рабочих мест, а также растет экономическая активность. При этом в ведомстве ожидают дальнейшего повышения ставки в будущем, в том числе до конца 2018 года.

На Украине в Винницкой области в ходе учебно-боевого полета упал истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Коммерсантъ». Крушение произошло во вторник около 17:00 в районе села Уланив в ходе выполнения учебно-боевого полета. Оба летчика погибли. Впоследствии ряд СМИ сообщил, что одним из погибших пилотов был летчик ВВС США. Подробности инцидента не сообщаются. Учения проходят на Украине с 8 по 19 октября. В них принимают участие США, Великобритания, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

Лауреатом Букеровской премии стала британская писательница Анна Бернс за написанный от лица 18-летней девушки роман Milkman, где действие происходит в Северной Ирландии в 1970-е годы во время волнений, сообщает «РИА Новости». Жюри отметило «необыкновенную оригинальность» романа и «отчетливый и последовательно сохраняющийся голос смешной, несгибаемой, cообразительной, прямодушной героини-участницы событий». Конкурентами Бернс на соискание премии были ее соотечественники Дейзи Джонсон (Everything Under) и Робин Робертсон (The Long Take), двое американцев — Рейчел Кушнер (The Mars Room) и Ричард Пауэрс (The Overstory), а также канадка Эси Эдугян (Washington Black). Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие – роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.