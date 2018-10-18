Первый после аварии запуск «Союза» состоится через неделю

По словам собеседника, первым будет запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. 3 ноября на орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б» будет запущен спутник «Глонасс-М». А на 7 ноября запланирован запуск ракеты «Союз-СТ» с метеоспутником MetOp-C с космодрома Куру.

Между тем на середину ноября намечен запуск ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10». В первых числах декабря планируется провести пилотируемый запуск «Союза МС-11».

Напомним, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.

По данным газеты «Коммерсантъ», эксперты, расследующие аварию, склоняются к тому, что причиной ЧП стала ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур». В частности, они считают, что «повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном». «Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее речь идет об эксплуатационных ошибках», - заявил источник газеты.

Официальный доклад о причинах аварии обещают подготовить к концу недели.