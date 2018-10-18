Также они обсудили повышение роли Казахстана в качестве международного центра деловой активности
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Назарбаев обсудил с замглавы WTCA привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций
фото пресс-службы президента РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе провел встречу с заместителем председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным услугам группы компаний Nest Investments HOLDINGS Мехраном Эфтехаром, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации Акорды, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества Ассоциации с Международным финансовым центром «Астана», в том числе привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций и финансовых институтов, повышение роли нашей страны в качестве международного центра деловой активности, и использование комплекса зданий «ЭКСПО-2017».

WTCA является международной неполитической организацией, которая содействует развитию глобальной торговли и инвестиций. Всемирные торговые центры связаны между собой одной сетью и в них традиционно базируются офисы таких крупнейших корпораций, как Eni, «Лукойл», Panasonic, J.P.Morgan, Bank of New York и другие.

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