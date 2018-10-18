Назарбаев обсудил с замглавы WTCA привлечение в Казахстан крупных мировых корпораций

Также они обсудили повышение роли Казахстана в качестве международного центра деловой активности
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на полях казахстанско-европейского бизнес-форума в Брюсселе провел встречу с заместителем председателя правления Ассоциации центров международной торговли (WTCA) Рольфом Драаком и директором по корпоративным услугам группы компаний Nest Investments HOLDINGS Мехраном Эфтехаром, сообщила пресс-служба главы государства.
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