Страны провели первые консультации по сотрудничеству в области обороны
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Казахстан и Катар планируют сотрудничать в сфере военного образования
Фото министерства обороны Казахстана

Казахстан и Катар провели первые консультации по сотрудничеству в области обороны.

«Достигнута договоренность о налаживании взаимодействия в области военного образования и науки, кибербезопасности, спорта, а также подготовки военнослужащих Сил специальных операций и летного состава», - говорится в сообщении Минобороны Казахстана, распространенном в воскресенье.

Встреча представителей оборонных ведомство двух стран прошла в этот день в Алматы.

Страны договорились о военном сотрудничестве в прошлом году.

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