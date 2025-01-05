Казахстан и Катар планируют сотрудничать в сфере военного образования

Страны провели первые консультации по сотрудничеству в области обороны
Казахстан и Катар провели первые консультации по сотрудничеству в области обороны.
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