Казахстан и Катар планируют сотрудничать в сфере военного образования

Казахстан и Катар провели первые консультации по сотрудничеству в области обороны.

«Достигнута договоренность о налаживании взаимодействия в области военного образования и науки, кибербезопасности, спорта, а также подготовки военнослужащих Сил специальных операций и летного состава», - говорится в сообщении Минобороны Казахстана, распространенном в воскресенье.

Встреча представителей оборонных ведомство двух стран прошла в этот день в Алматы.

Страны договорились о военном сотрудничестве в прошлом году.