Казахстан будет изучать опыт России по регулированию деятельности НКО

Министерство юстиции Казахстана будет взаимодействовать с министерством юстиции Российской Федерации в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций. Как сообщили «Власти» в ведомстве в ответе на запрос, речь идет об обмене опытом и текстами нормативных правовых актов о правоприменительной практике, а также о законодательном процессе в этой сфере.

Отметим, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября между министерствами юстиции двух стран было подписано соглашение о сотрудничестве. По информации казахстанского ведомства, оно подразумевает обмен опытом, консультации, рабочиевстречм, семинары, стажировоки, обмен информацией по вопросам деятельности, в том числе законодательстве и правоприменительной практике.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании в области правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.

«В рамках меморандума стороны сотрудничают по следующим направлениям: обмен опытом в области нормативно-правового регулирования деятельности некоммерческих организаций и законодательного процесса; взаимообмен текстами нормативных правовых актов и информацией о правоприменительной практике сторон; организация экспертных консультаций», - сообщили «Власти» в Минюсте.

Также меморандум предусматривает обмен аналитическими и справочными материалами, взаимное участие в мероприятиях, взаимообмен мнениями по актуальным вопросам в сфере регистрации и деятельности некоммерческих организаций, обмен опытом внедрения информационных технологий, касающихся их деятельности, и обмен информацией и опытом в сфере оказания правовой помощи.

«Данный меморандум не является международным договором и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом. Таким образом, министерство юстиции РК вправе отказаться от сотрудничества в определенных сферах, противоречащих национальному законодательству», - подчеркнули в ведомстве.

Также в ходе визита была подписана программа сотрудничества между министерствами на 2025-2026 годы. По информации Минюста Казахстана, она предусматривает в том числе взаимные консультации по линии оказания международной правовой помощи, обмен опытом в сферах адвокатуры, нотариата, оказания гражданам гарантированной государством юридической помощи, правового просвещения, организации судебно-экспертной деятельности, систематизации законодательства.

Соглашение о сотрудничестве и меморандум вступили в силу с момента подписания, то есть с 27 ноября 2024 года, а программа начнет действовать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2026 года. Как подчеркнули в Минюсте, эти документы не подлежат ратификации, соответственно, их положения не имеют приоритет над национальным законодательством. Более того, применение двусторонних документов может быть прекращено в любой момент.