Саудовская Аравия подтвердила смерть журналиста Хашкаджи в консульстве

«Предварительные итоги расследования, проведенного генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашкаджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти», - заявил генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб.

Он добавил, что расследование продолжается, под следствием находятся 18 подданных страны. Кроме того, со своих постов уволены советник наследного принца генерал Ахмед Асири, занимавший высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.

Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Согласно данным турецких СМИ, Хашкаджи был убит в здании дипмиссии. Эр-Рияд это отрицал.