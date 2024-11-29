Мининформации разрабатывает правила мониторинга СМИ

Министерство культуры и информации в ответ на запрос «Власти» сообщило, что разрабатывает нормативно-правовой акт «Правила проведения мониторинга масс-медиа», в котором будут определены нормы «культурных, нравственных и семейных ценностей».

«Министерством разрабатывается нормативно-правовой акт «Правила проведения мониторинга масс-медиа», где будут определены нормы «нравственные, культурные и семейные ценности», за нарушение которых будет проводиться мониторинг», - сообщает ведомство.

При этом из ответа неясно, кто принимает участие в разработке этого документа. В июне вице-министр культуры и информации Канат Искаков обещал, что к обсуждению определения этих ценностей будут приглашены НПО и журналисты. Министерство в ответе на запрос сообщило только, что в ближайшее время правила будут опубликованы на портале «Открытые НПА» для обсуждения.

Кроме этого, Мининформации сообщило, что единую медиаплатформу планируется запустить в 2025 году. Платформу будут использовать для реализации государственной информационной политики, которая включает в себя предоставление грантов для негосударственных СМИ.

«Министерство определит разработчика ЕМП на конкурсной основе через портал государственных закупок РК. Сумму выделяемых средств из бюджета определит республиканская бюджетная комиссия», - добавили в ведомстве.

Напомним, что законом «О масс-медиа» внедряется новый вид мониторинга за нарушением нравственных, культурных и семейных ценностей. Искаков говорил, что поскольку эти ценности не формализированы в законодательстве, то по ним будет разрабатываться нормативно-правовая база – это приказы министерства и постановления, в которых и будут определены нормы ценностей. Если по итогам мониторинга будет выявлено нарушение законодательства, то Мининформации будет рекомендовать заменить материал или исправить его.

По словам Искакова, мониторинг будет вести специализированная служба. Закон «О масс-медиа» также предусматривает создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации и закрепления за ним функции по разработке этического кодекса журналистов.