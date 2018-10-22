В Алматы упростили оплату за парковку возле рынков

В Алматы появилась возможность оплачивать через мобильное приложение парковки площадочного типа – это парковки, которые оснащены шлагбаумами и расположены возле бизнес-центра «Нурлы Тау» и рынков близ Северного кольца, сообщает «Казинформ» .

В мобильном приложении «Алматы Паркинг» стала доступна новая функция оплаты для площадочных парковок. Раннее через него можно было оплачивать только парковки тротуарного типа.

«Приложение упрощает процесс оплаты за услуги парковки. Теперь нет надобности поиска платежного терминала. Мы и в дальнейшем планируем повышать удобство обслуживания, предоставляя автовладельцам высокотехнологичные сервисы», - отметил директор ТОО «СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков.

Парковки площадочного типа, находящиеся в ведении «Алматы СпецТехПаркинг», расположены возле бизнес-центра «Нурлы Тау» и на рынках в районе Северного кольца - «Адем», «Адем 1, «Алатау 1», «Алатау 2», «Ак булак», «Арлан», «Барыс», «Болашак», «Казына», «Олжа» и «Ялян».

Также разработчики доработали карту парковок с указанием парковочных зон, режима работы и стоимости услуги.